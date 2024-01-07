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        İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

         DÜZCE´ninAkçakoca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:04 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:05
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        İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
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         DÜZCE´ninAkçakoca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Karasu yolu üzerinde meydana geldi. Karasu istikametine giden Fatih Yılmaz idaresindeki 54 AB 043 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muzaffer Ilgaz yönetimimdeki 81 AAP 047 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Fatih Yılmaz ve Muzaffer Ilgaz yaralanırken, Muzaffer Ilgaz´ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Semih Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. 

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Akçakoca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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