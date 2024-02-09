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        Polis ekipleri, yanma tehlikesi olan Türk bayrağını güvenli yere aldı

         DÜZCE´depolis ekipleri, metruk bir bina önünde ateş yakıldığı ihbarı üzerine gittikleri adreste yanma tehlikesi olan Türk bayrağını zarar görmemesi için güvenli yere aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 00:10
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        Polis ekipleri, yanma tehlikesi olan Türk bayrağını güvenli yere aldı
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         DÜZCE´depolis ekipleri, metruk bir bina önünde ateş yakıldığı ihbarı üzerine gittikleri adreste yanma tehlikesi olan Türk bayrağını zarar görmemesi için güvenli yere aldı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 yan yol üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, metruk bir bina önünde ateş yakan kişiler olduğu ihbarı üzerine verilen adrese gitti. Yapılan incelemede alkollü kişilerin, metruk bir ev önünde ısınmak için ateş yakıp gittiklerini tespit edildi. Ekipler, daha sonra evin önündeki ateşin üst kısmında demir korkuluklarda asılı, yanma tehlikesi olan bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Polis, bayrağı zarar görmemesi için alıp götürdü. Ateş ise itfaiye tarafından söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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