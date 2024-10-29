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        Taksinin iş yerine çarptığı kaza kamerada

        DÜZCE'de taksinin iş yerine çarptığı, sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:40
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        Taksinin iş yerine çarptığı kaza kamerada
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        DÜZCE'de taksinin iş yerine çarptığı, sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, o sırada kapalı olan motosiklet satış dükkanına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Yasin T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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