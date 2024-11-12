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        Kayıp olarak aranıyordu, kendisini kaçırdığı iddia edilen şüpheliyle birlikte bulundu

        KOCAELİ'de ailesinin haber alamadığı F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:40
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        Kayıp olarak aranıyordu, kendisini kaçırdığı iddia edilen şüpheliyle birlikte bulundu
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        KOCAELİ'de ailesinin haber alamadığı F.A. (17) isimli kız, 2 ay sonra Düzce'nin Yığılca ilçesinde kendisini kaçırdığı iddia edilen Yunus K. (24) ile birlikte bulundu. F.A. ailesine teslim edilirken, Yunus K. ise ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Kocaeli’de 4 Eylül’de evden ayrılıp geri dönmeyen F.A. isimli kızın annesi Ayşe A. (44), polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve jandarma, F.A.’nın bulunması için çalışma başlattı. Anne Ayşe A., kızını Yunus K.’nin kaçırdığını iddia etti. Yunus K. ve F.A. bu sabah Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Aksaklar köyünde birlikte bulundu. Yunus K., Yığılca Polis Merkezi’ndeki sorgusu sonrası, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla gözaltına alındı, F.A. ise ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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