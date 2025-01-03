Mağaza açılışında indirim izdihamı

DÜZCE’de ev ve mutfak eşyaları satan mağazanın açılışına özel, her ürün 100 lira olarak fiyatlandırıldı. Mağazanın kapılarının açılmasıyla, içeri girmek için sıra bekleyenler, izdihama neden oldu.

Düzce şehir merkezinde ev ve mutfak malzemesi satılan mağazada, açılışa özel tüm ürünler 100 liradan satışa çıkarıldı. Ucuz ürün almak isteyen yüzlerce kişi, sabah erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi. Bölge halkı, mağazanın kapısı açılır açılmaz içeri girmeye çalışırken, izdiham oluştu. Halk, bir anda mağazaya sığmayınca, görevliler içeriye sırayla aldı. Mağazadaki ürünlerin büyük bölümünün kısa sürede tükendiği belirtildi.