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        Oyun oynamak için gittikleri bowling salonunda kilitli kaldılar

        DÜZCE'de, oyun oynamak için gittikleri bowling salonunda işletme müdürünün iş yerini kapatıp gitmesinin ardından içeride kilitli kalan 2 genç polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 19:28 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:30
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        Oyun oynamak için gittikleri bowling salonunda kilitli kaldılar
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        DÜZCE’de, oyun oynamak için gittikleri bowling salonunda işletme müdürünün iş yerini kapatıp gitmesinin ardından içeride kilitli kalan 2 genç polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir bowling salonunda meydana geldi. Aynı zamanda kafe hizmeti de veren bowling salonuna, bowling oynamaya gelen Sefer Çam ile arkadaşı Emrah Kara kapanış saatine yakın dakikalarda tuvalete gitti. Kafenin işletme müdürü de tuvalete giden iki genci fark etmeyerek iş yerinin kapısını kilitleyerek evine gitti. Kafede mahsur kalan 2 genç, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ekibinin telefonla ulaştığı işletme müdürü tekrar gelerek iş yerinin kapısını açıp, gençleri dışarı çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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