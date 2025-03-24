Havalar ısınmaya başladı, Samandere Şelalesi çağladı

DÜZCE'deki Samandere Şelalesi, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte çağlamaya başladı.

Beyköy beldesine bağlı Samandere köyündeki Samandere Şelalesi’ni besleyen derelerin debisi, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte yükseldi. Türkiye’nin tescil edilen ilk tabiat anıtları arasında yer alan şelale, çağlamaya başladı. Şelaleden akan sular ayrıca Uğur Suyu’nu oluşturarak Düzce’nin içme suyu ihtiyacını da karşılıyor. Şelalenin suyunun bir bölümü ise diğer dere ve çaylarla Efteni Gölü’ne dökülüyor. Efteni Gölü ise Büyük Melen Çayı'nı oluşturuyor. Samandere Şelalesi’nin yer aldığı Samandere Tabiat Anıtı'nda 500 metrelik dere boyunca, anıt ağaçlar, üç adet şelale ve bir de cadı kazanı adı verilen derin bölüm bulunuyor.