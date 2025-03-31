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        Eline yorgun mermi düşen çocuk yaralandı

        DÜZCE'ninKaynaşlı ilçesinde eline yorgun mermi isabet eden Alperen K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:20
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        Eline yorgun mermi düşen çocuk yaralandı
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        DÜZCE'ninKaynaşlı ilçesinde eline yorgun mermi isabet eden Alperen K. (13) yaralandı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde meydana geldi. 'Bayram geleneği' adı altında bazı köy sakinleri, balkonlarından ve camlarından tabancalarla ateş açtı. Tabancaların birinden çıkan yorgun mermi, dışarıda olan Alperen K. isimli çocuğun sağ eline düştü. Alperen K., evine koşarak durumu ailesine haber verdi. Ailesi, kendi imkanlarıyla çocuğu Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada, mermi çekirdeği doktorların operasyonuyla çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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