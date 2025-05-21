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        Otoyolda kamyonet takla attı: 3 yaralı

        ANADOLU Otoyolu'nun Düzce gişeleri mevkisinde lastiği patlayan kamyonetin takla attığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:14 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:20
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        Otoyolda kamyonet takla attı: 3 yaralı
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        ANADOLU Otoyolu’nun Düzce gişeleri mevkisinde lastiği patlayan kamyonetin takla attığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında kamyondan dökülen malzemeler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 HY 2487 plakalı kamyonet lastiğinin patlaması sonrası sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonet, takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada kamyonet içinde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Diğer yandan kamyonetin kasasında bulunan bazı malzemeler de otoyola döküldü. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik tek şeritten verildi ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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