Köy okulunun bahçesindeki ağaçlar kış ortasında "kitap" açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okulunun bahçesindeki ağaçlar kış ortasında "kitap" açtı

AA

Köy okulunun bahçesindeki ağaçlar kış ortasında "kitap" açtı

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de bir araya gelen gençler, köy okulunun bahçesindeki ağaçlara astıkları kitaplarla öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı ve çevre bilincini aşılamayı amaçlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi ekipleri ve gönüllüler tarafından 2 yıl önce başlatılan "Bir Kitap Bir Şarkı" projesi kapsamında toplanan yaklaşık 10 bin kitap, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Bilgi Topluyoruz" etkinliğinde köy okullarına ulaştırılıyor.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı ve çevre bilinci aşılamayı amaçlayan gençler, bu kapsamda ziyaret ettikleri Çilimli Köyü Anaokulu bahçesindeki ağaçların dallarına beraberlerinde getirdikleri kitapları astı. Teneffüse çıkan minik öğrenciler ise dallarda gördükleri kitapları birbirleriyle yarışarak ağaçlardan topladı.

- "Hedefimize yaklaştık, üzerine de çıkacağız"

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, ilk amaçlarının çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri farklı yaklaşımla öğrencilerin kitapları ağaçtan toplamalarını sağladıklarını anlatan İnce, "Amacımız, çocuklara hem çevre hem de okuma bilincini kazandırmak. Çocukların da hoşuna gitti. Gönüllü gençlerimizin katılımıyla güzel vakit geçirdik. Çocuklar kitaplarına, bizler de onlara kavuştuk." dedi.

İnce, etkinliği gönüllü gençlerin gerçekleştirdiğini ve hedeflerinin toplanan kitapları öğrencilerle buluşturmak olduğunu anlatarak, "Gönüllü gençlerimiz etkinliğimize 'Bilgi Topluyoruz' ismini verdi. Bugün ağaçlardan meyve yerine bilgi topladık. Buradaki dağıtımla 3 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturmuş olduk. Hedefimize yaklaştık, üzerine de çıkacağız."

- "Çocuklar kitapları görünce çok şaşırdı ve sevindi"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Çilimli Anaokulu Müdürü Kevser Begen, Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençlerin kendilerine güzel bir gün hazırladığını dile getirdi.

Kitapların ağaçlara asılmasının ardından öğrencilerin teneffüse çıktığını aktaran Begen, "Çocuklar kitapları görünce çok şaşırdı ve sevindi. Gönüllü arkadaşlarımız da öğrencilerimizle güzel vakit geçirdiler. Öğrencilerimiz yapılan projeyle kitapların aslında ağaçlardan elde edildiğinin bilincine de vardılar. Faydalı proje oldu." ifadesini kullandı.

Begen, ağaçlarda kitap görmenin çocuklar için sürpriz olduğunu ve projenin devamını beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıcak hava balık miktarını azalttı, fiyatı yükseltti
YEREL HABERLER Sıcak hava balık miktarını azalttı, fiyatı yükseltti
Vali Atay, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Vali Atay, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi
Düzce Belediye Başkanı Özlü, iş kadınlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Düzce Belediye Başkanı Özlü, iş kadınlarıyla buluştu
Düzce'de masa tenisi turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Düzce'de masa tenisi turnuvası yapıldı
Uzmanından "önlenebilir hastalıklardan korunmada aşı önemli" uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından "önlenebilir hastalıklardan korunmada aşı ...
Düzce'de okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Düzce'de okul kantinleri denetlendi
Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobilde biri ağır 3 ...
Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 19 türden 1787 kuş listelendi
YEREL HABERLER Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 19 türden 1787 kuş ...
Normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları arı popülasyonunda kayıplara neden olabilir
YEREL HABERLER Normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları arı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.