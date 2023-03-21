Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düzce-Çilimli Bağlantı yolu, Çilimli istikameti, Arabacı mevkisinde Yiğitcan Karslıoğlu idaresindeki otomobil, Fahrettin Sezgin yönetimindeki 34 CTY 969 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 34 CTY 969 plakalı araçtaki Selman ile Hüseyin Nurten yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Sezgin'i araçta sıkıştığı yerden kurtardı.



Yaralılar Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ve temizlik işleminin ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.