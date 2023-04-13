Düzce'de 29 bin 120 makaron ele geçirildi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 29 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 109 paket kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çilimli ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 20 bin 200 boş, 8 bin 920 doldurulmuş makaron ile 109 paket kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, 29 kaçak elektronik sigara ve sigara yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.



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