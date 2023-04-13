Düzce'de 29 bin 120 makaron ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de 29 bin 120 makaron ele geçirildi

AA

Düzce'de 29 bin 120 makaron ele geçirildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de 29 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 109 paket kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çilimli ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 20 bin 200 boş, 8 bin 920 doldurulmuş makaron ile 109 paket kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, 29 kaçak elektronik sigara ve sigara yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı
Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu
YEREL HABERLER Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis ...
Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 ...
Düzce'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yılın ilk çeyreğinde hız kesmedi
YEREL HABERLER Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yılın ilk ...
Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, sezona erken "paydos" dedi
YEREL HABERLER Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.