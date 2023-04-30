Düzce'de off-road festivali düzenlendi

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DÜZCE (AA) - Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından 29. Çilimli Off-Road Festivali düzenlendi.

Çilimli ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 35 araçla 70 sporcu katıldı.

Yarışların birinci etabında sporcular, büyük hacme sahip motorlu araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı. Su havuzlarından çıkmaları sırasında bazı araçların devrilmesi nedeniyle mücadeleye zaman zaman ara verildi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, "10 yılda 29. organizasyonumuz oluyor. Daha sezonun başı olmasına, 2 gün önce kar yağmasına rağmen kamp da güzeldi etkinliğimiz de. Toplamda 35 araç katıldı." diye konuştu.

Yarışların iki etaptan oluştuğunu aktaran Albayrak, izleyicilerin yarısının kadınlardan oluştuğunu ve bugün de 4 kadın sporcunun yarıştığını kaydetti.

Organizasyon, yarışların ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

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