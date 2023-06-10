Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'de gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'de gerçekleştirildi

AA

Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde yapıldı.

Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'de gerçekleştirildi

DÜZCE (AA) - Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde yapıldı.

Düzce Valiliği, Düzce ve Çilimli belediyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Atletizm Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği koşu, yaklaşık 700 sporcunun katımıyla tarihi Konuralp Bölgesi'ndeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Vali Cevdet Atay'ın startını verdiği 20 kilometrelik "İpekyolu", 13 kilometrelik "Su Kemeri" ve 5 kilometrelik "Atlı Kapı" adı verilen parkurlarda sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, koşuda dünya derecesi olan sporcuların da yer aldığını belirterek, "Üç parkur belirledik. Düzce'mizin doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile doğa uyumunu, Tarihi İpek Yolu koşusunda buluşturduk." dedi.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de ürün çeşitliliği amaçlı ekilen siyah pirincin verimi üretim alanını genişletti
YEREL HABERLER Düzce'de ürün çeşitliliği amaçlı ekilen siyah ...
Otomobil TIR'a çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil TIR'a çarptı: 5 yaralı
Eşine laf atıp kavga ettiği kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eşine laf atıp kavga ettiği kişiyi bıçaklayan şüpheli ...
Düzce'de öğrenciler trafik güvenliği konusunda bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Düzce'de öğrenciler trafik güvenliği konusunda ...
Düzce'den kısa kısa
YEREL HABERLER Düzce'den kısa kısa
Düzce'de kayıp olarak aranan genç kız evine döndü
YEREL HABERLER Düzce'de kayıp olarak aranan genç kız evine döndü
GÜNCELLEME - Düzce'de "laf atma" kavgasında bir kişiyi bıçakla yaralayan 4 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Düzce'de "laf atma" kavgasında bir ...
Düzce'de "laf atma" kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de "laf atma" kavgasında bir kişi bıçakla ...
Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI  
YEREL HABERLER DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN ...
Düzce'de, 2 grup arasında çıkan kavgada 12 yerinden bıçaklandı
YEREL HABERLER Düzce'de, 2 grup arasında çıkan kavgada 12 yerinden ...
Yığılca'da evinden çıkan genç kız aranıyor
YEREL HABERLER Yığılca'da evinden çıkan genç kız aranıyor
Akçakoca'da yaz sezonu hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Akçakoca'da yaz sezonu hazırlıkları başladı
Düzce'de bir araçta 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de bir araçta 34 bin 589 uyuşturucu hap ele ...
Düzce'de 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Düzce'de gençlerin elinde yeşeren ata tohumları yurt bahçesinde toprakla buluştu
YEREL HABERLER Düzce'de gençlerin elinde yeşeren ata tohumları yurt ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.