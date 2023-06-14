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Düzce'de bıçak çeken oğlunu silahla vurarak öldüren baba tutuklandı

AA

Düzce'de bıçak çeken oğlunu silahla vurarak öldüren baba tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Çilimli ilçesinde, bıçakla ailesine zarar vermeye çalıştığı iddiasıyla oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı.

Pompalı tüfekle oğlunu öldüren Ahmet A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

- Olay

İddiaya göre dün Ulucami Mahallesi'nde Ahmet A. (55), evlerinin bahçesinde zihinsel engelli oğlu Murat A. (28) ile kavga eden diğer oğlu Mustafa A'yı (27) ayırmak istemiş, arbede sırasında zihinsel engelli oğluna zarar verdiği için müdahale ettiği Mustafa A, bıçak çekerek babasına ve diğer aile bireylerine tehditler savurup saldırmaya çalışmıştı.

Bunun üzerine baba Ahmet A’nın evden aldığı pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Mustafa A. göğsünden yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Baba, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Maktul Mustafa A'nın, "yaralama" suçundan aldığı mahkumiyet sebebiyle cezasını çektiği infaz kurumundan olaydan 4 gün önce çıktığı ve bu suçtan daha önce de 4 kez hapse girdiği öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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