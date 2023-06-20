Düzce'de sağanağın hasar verdiği yol ve köprüler onarılıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle zarar gören yol ve köprülerde onarım çalışması sürüyor.

Öğle saatlerinden itibaren yağışın etkisini azalttığı kent merkezi, Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova, Kaynaşlı ve Gölyaka ilçeleri ile Beyköy beldesinde, İl Özel İdaresi, DSİ, AFAD ve belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Ekipler, çöken köprü ve yollar ile toprak kaymalarının yaşandığı bölgelerde temizlik ve onarım işlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Efteni Gölü'nün taşması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı. Gölyaka Kültür Park'ın bir kısmını da su bastı.

Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, il genelinde onarım ve yol açma çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

Tehlike arz eden bölgelerdeki 180 vatandaşı gece misafirhane, öğretmenevi, yurt ve okullara yerleştirdiklerini belirten Atay, "Herhangi bir can kaybı yoktur. Yaralı, kayıp ve mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Yağışlar etkisini azaltarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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