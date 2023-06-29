Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Çilimli ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır dört kişi yaralandı.

Serdar Topçu idaresindeki 81 AAF 751 plakalı otomobil, Çilimli-Düzce bağlantı yolunun Topçular mevkisinde karşı yönden gelen, Akçakoca Belediyesi CHP’li meclis üyesi Özgür Seçkin yönetimindeki 81 KJ 003 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralılardan Seçkin’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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