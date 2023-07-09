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        Düzce kırsalında sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yollar kapatıldı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 11:05
        Düzce kırsalında sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yollar kapatıldı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de sağanak nedeniyle birçok noktada su taşkınları yaşandı.

        Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Yığılca, Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde dereleri taşırdı.

        Yığılca-Yedigöller grup yolu sel nedeniyle kapatıldı. Aynı yolun Hecinler mevkisinde de iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

        İlçede ayrıca 17 köyle ulaşımın sağlanamadığı, Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde de Melen Çayı'nın taşkınlara yol açtığı öğrenildi.

        Cumayeri'ne bağlı Dokuz Değirmen köyünde selin taşıdığı ağaç ve molozların üzerinde bir köpeğin akıntıya kapılarak ilerlediği görüldü.

        Gölyaka'ya bağlı Değirmentepe köyüne de çayın taşması sonucu bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

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