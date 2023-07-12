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        Düzce'deki rafting işletmeleri Melen Çayı'nın taşmasıyla zarar gördü

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        Giriş: 12.07.2023 - 16:55
        Düzce'deki rafting işletmeleri Melen Çayı'nın taşmasıyla zarar gördü

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki rafting tesisleri, sağanağın ardından yaşanan sel sonucu su altında kaldı.

        Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de aralıksız süren yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve taşkınlarda bölgedeki doğa turizm merkezleri de zarar gördü.

        Düzce ve Sakarya arasındaki Melen Çayı'nın taşması sonucu Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen köyündeki 9 rafting tesisi suyla kaplandı.

        Yazın adrenalin tutkunlarını ağırlayan rafting işletmecileri, sel öncesi yapılan uyarıları dikkate alarak güvenli bölgelere taşıdıkları malzemelerini, suyun çekilmesinin ardından tesislere geri getirecek.

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