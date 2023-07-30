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        Düzce'de çıkan yangında 4 samanlık, 1 ahır ve 2 araç zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 02:42
        Düzce'de çıkan yangında 4 samanlık, 1 ahır ve 2 araç zarar gördü

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4 samanlık, 1 ahır, 1 otomobil ve traktörün zarar gördüğü yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        İlçeye bağlı Kiraztarla köyünde M.S'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ahşap yapıdaki ahırı saran alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yan kısımdaki 4 samanlığa sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

        Yangında, ahır ve samanlıkların yanı sıra bir otomobil ile traktör zarar gördü.

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