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        Ahşap oymacılığı meslek edinen genç mutfak gereçleri yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 11:28
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        Ahşap oymacılığı meslek edinen genç mutfak gereçleri yapıyor
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        DÜZCE (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan 24 yaşındaki Akın Mücahit Duman, dedesinin sanatı ahşap oymacılığı meslek edindi.

        Cumayeri ilçesinde yaşayan Duman, ahşap işleriyle uğraşan dedesi sayesinde bu işe merak saldı.

        Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olduktan sonra bu alana yönelmeye karar veren Duman, Kovid-19 salgını sürecinde garajlarının bir bölümünü atölyeye çevirerek ahşap oymacılığa başladı.

        Atölyede dedesinden aldığı ilhamla çalışan Duman, ayous, ceviz ve akasya ağaçlarından çatal, bıçak, kaşık ve tabak gibi çeşitli mutfak gereçleri yapıyor.

        Duman, boya kullanmadan sadece zeytinyağıyla yağlayıp ısı işleminden geçirdiği el emeği ürünlerini sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor.

        - "Ürünlerim tamamen doğal"

        Akın Mücahit Duman, AA muhabirine, çocukluk çağının geçen yıl vefat eden dedesinin yanında ahşap işleriyle uğraşarak geçtiğini söyledi.

        Bu sayede ahşap sanatına ilgi duymaya başladığını dile getiren Duman, "Dedemden gördüğüm şekilde küçük birleştirme malzemelerle bir şeyler yapmaya çalıştım. Tabii bu beni fazla tatmin etmedi. Ahşap oymacılığını tercih ettim ve bu şekilde bu zamana kadar geldim." dedi.

        Salgın sürecini, kendisini geliştirmek için fırsata çevirdiğini anlatan Duman, "Zaman zaman zorlandım ama hiç pes etmeden buralara kadar geldim. Bu işi hakkıyla yapmaya çalışıyorum. Pek fazla yardım almadım, kendim öğrendim. Tecrübe kazanarak bu şekilde devam ediyorum." diye konuştu.

        Duman, çalışmalarında ayous, ceviz ve akasya ağaçlarını kullandığını, el emeği çatal, bıçak, kaşık ve tabak gibi mutfak gereçlerinin yoğun talep gördüğünü belirterek, "Türkiye'de 81 ilin neredeyse tamamına ürün gönderdim. Özellikle Erzurum, İzmir ve Antalya'dan çok fazla talep alıyorum ayrıca ürünlerimi yurt dışına; ABD, Suudi Arabistan, Danimarka ve İsveç'e gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

        Ürünlerinin tamamen doğal olduğunu, bundan dolayı tercih edildiğini belirten Duman, "Kesinlikle boya yok. Sadece zeytinyağıyla yağlıyoruz." dedi.

        Duman, işini severek yaptığını vurgulayarak, tasarımlarını geliştirmek istediğini sözlerine ekledi.

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