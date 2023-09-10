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        Düzce'de çıkan yangında parke fabrikasına ait ahşap malzemelerin bir kısmı yandı

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle parke fabrikasına ait ahşap malzemelere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:12
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        Düzce'de çıkan yangında parke fabrikasına ait ahşap malzemelerin bir kısmı yandı
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        DORÜS Organize Sanayi Sitesi'nde lamine parke üretimi yapan fabrikanın yanındaki boş arazide otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        Fabrikaya ait açık alandaki ahşap malzemeleri saran alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce, Çilimli ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, istifli şekilde duran ahşap malzemelerin bir kısmı yandı.

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