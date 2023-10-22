Düzce'de yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Saçmalıpınar Köyü'nde, Ahmet Sivil'e ait tek katlı evde, mutfak tüpünden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Ev sahibinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmalarını inceleyen Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, evi yanan vatandaşa geçmiş olsun dileğinde bulundu.