Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 23:05 Güncelleme: 22.10.2023 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Saçmalıpınar Köyü'nde, Ahmet Sivil'e ait tek katlı evde, mutfak tüpünden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

        Ev sahibinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Soğutma çalışmalarını inceleyen Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, evi yanan vatandaşa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Süper Fener!
        Süper Fener!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan cipteki 5 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan cipteki 5 kişi yaralandı
        Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler
        Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler
        Düzce'de yaylacılar, havaların soğumasıyla evlerine dönmeye başladı
        Düzce'de yaylacılar, havaların soğumasıyla evlerine dönmeye başladı
        Anadolu Otoyolu'nda iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları
        21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları