Yığılca'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı
Yığılca'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yığılca'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ile kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Yedigöller yolu ve Yaylatepe köyü seyir alanına kadar yürüdü.
Demirkol, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Yığılca'yı Türkiye'nin yeni yüzyılına hazırlamaya gayret edeceklerini vurgulayan Demirkol, "Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.