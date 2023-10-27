Yığılca Kaymakamı Demirkol, 99 yaşındaki Kevser Keskin'i ziyaret etti

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 99 yaşındaki Kevser Keskin'a ziyarette bulundu.

Demirkol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Yığılca'ya bağlı Kocaoğlu Köyü Yukarı Akçaören Mahallesi'nde yaşayan Keskin’i evinde ziyaret etti.

Kaymakam Demirkol, "Vefa duygularımızı ifade etmeye, devletimiz ve milletimizin sizlerin yanında olduğunu hissettirmeye, ihtiyaç ve taleplerinizi dinlemeye geldik. Cumhuriyet çınarı olarak siz büyüklerimiz, bizler için çok özel ve kıymetlisiniz." ifadesini kullandı.