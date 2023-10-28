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        Düzce'de tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı

        Düzce'nin Yığılca İlçesinde, tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:19 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:19
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        Düzce'de tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca İlçesinde, tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavganın ardından "pat pat" denilen tarım aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalışan kimliği belirsiz kişiler, tarafları ayırmaya çalışan Ali Can Şahin'e çarparak uzaklaştı.

        Aracın ezerek yaraladığı Şahin, olay yerine gelen ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri pat pat'ı kullananların bulunması için çalışma başlattı.

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