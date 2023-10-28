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        Düzce'de 100 bisikletli "Cumhuriyet" turu gerçekleştirdi

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde genç ve çocuklardan oluşan 100 bisikletli, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında şehir turu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:30
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        Düzce'de 100 bisikletli "Cumhuriyet" turu gerçekleştirdi
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde genç ve çocuklardan oluşan 100 bisikletli, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında şehir turu yaptı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay'ın organizasyonuyla Karaçalı Mahallesi'nde toplanan grup, "Türkiye Yüzyılı" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" yazılı pankart açtı.

        Emniyet ve jandarmanın yol güvenliğini sağlamasının ardından hareket eden bisikletliler, 4 kilometre boyunca pedal çevirerek Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

        Merkez Mahallesi'nde kaymakamlık önünde sona eren etkinliğe katılan çocuk ve gençlere, Yeşilay tarafından rozet ile şapka hediye edildi.

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