Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Yığılca ilçesindeki kutlama etkinlikleri, Yığılca İlçe Devlet Hastanesi önünden şehir stadına yürüyüşle başladı. Stadyumdaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Belediye Başkanı Rasim Çam, Cumhuriyet Savcısı Musa İhsan Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, vatandaşların bayramını kutladı.
Ardından oratoryo ve folklor gösterileri sahnelendi, şiirler okundu. Program, öğrencilerin tören geçişiyle sona erdi.
Bu arada Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 100 kestane fidanı dağıtıldı.
- Gölyaka
Gölyaka ilçesindeki etkinlikler de şehir stadyumunda yapıldı. Etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterileri sunuldu, türküler seslendirildi, şiirler okundu.
Kutlama programı sonunda, Cumhuriyet'in 100. yılı konulu düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız, Belediye Başkanı Yakup Demircan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, çeşitli hediyeler verdi.
- Akçakoca
Akçakoca ilçesinde şehir stadyumunda gerçekleştirilen kutlama programı da renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinliklerde judo, boks ve tekvando gösterileri yapıldı, tören geçişi sırasında öğrenciler ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.
Kutlamalar sırasında paramotora bağladığı "Cumhuriyet'in 100. yılı" pankartıyla stadyumun üzerinden geçen vatandaş ilgiyle izlendi.