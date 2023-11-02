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        Düzce Üniversitesi'nde "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konferansı düzenlendi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Meslek Yüksekokulu tarafından "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:40
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        Düzce Üniversitesi'nde "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konferansı düzenlendi
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) Meslek Yüksekokulu tarafından "Bağımlı Olma, Özgür Ol" konferansı düzenlendi.

        DÜ'den yapılan açıklamada, Düzce Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Yeşilay Düzce Şubesi eğitmenleri ve gönüllüleri konuşmacı olarak katıldı.

        Konferansta, başta alkol bağımlılığı olmak üzere tüm bağımlılık türleriyle ilgili bilgi verildi.

        Bağımlılığın başlamadan önlenmesinin önemine değinilen konferansta, bağımlılık aşamasında olan bireylere yardımcı olabilecek yöntemlerden bahsedildi.

        Daha sonra öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

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