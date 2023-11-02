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        Düzce'de motosiklet denetiminde 219 sürücüye para cezası kesildi

        Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince ortaklaşa yapılan denetimde, 219 motosiklet sürücüsüne 250 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:51
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        Düzce'de motosiklet denetiminde 219 sürücüye para cezası kesildi
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        Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince ortaklaşa yapılan denetimde, 219 motosiklet sürücüsüne 250 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son dönemde artan ve 30 Ekim'de 2 gencin hayatını kaybetmesine neden olan motosiklet kazalarının ardından kentte denetimler artırıldı.

        Bu kapsamda kazaların artış gösterdiği Bahçeşehir bölgesinde ortaklaşa denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 321 motosikleti durdurdu.

        Yapılan kontrollerde sürücülerden 2'sinin alkollü, 17'sinin ehliyetsiz olduğu, bazı araçların da sigortası, tescili ve plakalarının bulunmadığı belirlendi.

        Ekipler, kurallara uymayan 219 motosiklet sürücüsüne 250 bin lira ceza uyguladı, 13 motosikleti trafikten men etti.

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