Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de ilkokul öğrencisi "belediye başkanını okula getirme" sözünü Özlü'nün desteğiyle tuttu

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sınıf başkanı seçilmek için "Belediye başkanını okula getireceğim." vaadinde bulunan ilkokul öğrencisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de ilkokul öğrencisi "belediye başkanını okula getirme" sözünü Özlü'nün desteğiyle tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sınıf başkanı seçilmek için "Belediye başkanını okula getireceğim." vaadinde bulunan ilkokul öğrencisini ziyaret etti.

        Namık Kemal İlkokulu 1-G sınıfı öğrencisi Mehmethan Şahincioğlu, sınıf başkanı seçilebilmek için arkadaşlarına Belediye Başkanı Özlü'yü okula getirme sözü verdi.

        Durumu öğrenen ailenin belediyeyle iletişime geçmesi üzerine teklifi kabul eden Özlü, okulu ziyaret ederek Şahincioğlu ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

        Seçim öncesinde Mehmethan'a moral veren Özlü sınıftaki öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrenciden arkadaşlarına "okula mehteran takımı getirme" sözü verdiğini de öğrenen Özlü seçimi kazanması halinde bu isteği de yerine getireceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
        Park halindeki araca çarpan cip ters döndü; 3 kişinin yaralandığı kaza kame...
        Park halindeki araca çarpan cip ters döndü; 3 kişinin yaralandığı kaza kame...
        Prusias ad Hypium Antik Kenti lösemiye dikkati çekmek için turuncu ışıkla a...
        Prusias ad Hypium Antik Kenti lösemiye dikkati çekmek için turuncu ışıkla a...
        Düzce'de cipin panelvana çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Düzce'de cipin panelvana çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Akçakoca'da öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Akçakoca'da öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı, gazetecilere çalışmalarını anlattı
        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı, gazetecilere çalışmalarını anlattı