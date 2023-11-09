Düzce'de yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Şaziye köyünde Mehmet Ü'ye ait tek katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden komşuların uyarısı üzerine dışarı çıkan aile, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Çalışmalar sırasında dumandan hafif etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangın sonucu büyük çaplı hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.