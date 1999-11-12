Yığılca'da 50 fındık üreticisine "organik tarım" sertifikası verildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yürütülen proje kapsamında 50 fındık üreticisi organik tarım sertifikası aldı.

İlçenin önemli geçim kaynaklarından fındıkta organik üretimin yaygınlaştırılması amacıyla "Düzce Organik Ürün Üretiyor, İstanbul Temiz Su Tüketiyor Projesi" hayata geçirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğünce İğneler köyünde yürütülen projeye dahil edilen 50 üreticiye organik tarım sertifikaları teslim edildi.

Sertifika törenine, Kaymakam Hüseyin Demirkol, Belediye Başkanı Rasim Çam, Cumhuriyet Savcısı Berk Kurt, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bünyamin Ali, İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Yılgın ve köylüler katıldı.