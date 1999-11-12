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        Coğrafi işaretli Şeker Kamışı Pekmezi'nin üretimine başlandı

        Coğrafi işaret tescilli "Düzce Şeker Kamışı Pekmezi"nin üretimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:02
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        Coğrafi işaretli Şeker Kamışı Pekmezi'nin üretimine başlandı
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        Coğrafi işaret tescilli "Düzce Şeker Kamışı Pekmezi"nin üretimine başlandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çilimli ilçesinde hasat edilen şeker kamışı, pres makinelerinden geçirilerek elde edilen şekerli su kazanlarda 12 saat boyunca kaynatılarak pekmez elde edildi ve kavanozlara konularak tüketime hazır hale getirildi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, şeker kamışı pekmezinin kentin önemli yöresel zenginliği ve coğrafi işaret tescili almış 14 üründen biri olduğunu anlattı.

        Coğrafi işaretli ürünlerin, tarımsal üretimde markalaşma, tanıtım, reklam ve ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi gibi konularda büyük avantajları olduğuna değinen Uzun "İl Müdürlüğü olarak, ilimize özgü ürünlerin coğrafi işaret tesciliyle bilinirliği ve marka değerinin artırılması hedeflenmektedir. Böylece bu alanda üretim yapan üretici sayısı, üretim alanları ve miktarlarının arttırılması bölge ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Coğrafi işaret tescilli şeker kamışı pekmezinin üretim devamlılığını sağlayan üreticilerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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