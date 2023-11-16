Düzce'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Düzce'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Düzce'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri Cedidiye Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "ruhsatsız ateşli silah satın alma veya bulundurma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. I'yı (34) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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