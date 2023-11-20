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        Düzce'de rahatsızlanan böbrek hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde rahatsızlanan böbrek hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 01:12 Güncelleme: 20.11.2023 - 01:12
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        Düzce'de rahatsızlanan böbrek hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde rahatsızlanan böbrek hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Tıraşlar köyünde yaşayan böbrek hastası Safiye Sancar, rahatsızlanınca yakınları durumu köy muhtarına bildirdi.

        Muhtarın haber vermesiyle bölgeye İlçe Özel İdare ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sancar, kar nedeniyle kapanan köy yolunun iş makineleriyle ulaşıma açılmasının ardından ambulansla Yığılca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Sancar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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