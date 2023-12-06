Düzce'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele sürüyor

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde kent genelinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 11 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Define kaçakçılarına yönelik çalışmalarda ise 9 kazı malzemesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.