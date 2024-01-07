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        GÜNCELLEME - Düzce'de sahilde erkek cesedi bulundu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:50
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        GÜNCELLEME - Düzce'de sahilde erkek cesedi bulundu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

        Kent merkezi Osmaniye Mahallesi Çuhallı Plajı'nda sahilde ceset görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlker Er'e (38) ait olduğu belirlenen ceset, savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Dün Ankara'dan geldiği belirlenen Er'in, ilçede bir otelde kaldığı ve sabah saatlerinde konakladığı yerden ayrıldığı öğrenildi.

        İlker Er'in kesin ölüm nedeni, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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