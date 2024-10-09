Düzce'de üzerine malzeme düşen işçi ağır yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyköy Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçası üreten fabrikada işçi Furkan B'nin üzerine, diğer bir işçi tarafından taşınan malzeme dolu kutular devrildi.

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