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        Düzce'de üzerine malzeme düşen işçi ağır yaralandı

        Düzce'de, fabrikada üzerine içi otomobil yedek parçası dolu malzeme kutusu düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:43 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:43
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        Düzce'de üzerine malzeme düşen işçi ağır yaralandı
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        Düzce'de, fabrikada üzerine içi otomobil yedek parçası dolu malzeme kutusu düşen işçi ağır yaralandı.

        Beyköy Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçası üreten fabrikada işçi Furkan B'nin üzerine, diğer bir işçi tarafından taşınan malzeme dolu kutular devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İstanbul'da bir hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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