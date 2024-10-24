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        Gölyaka'da kurumlararası voleybol turnuvası sona erdi

        Gölyaka Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:09 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:33
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        Gölyaka'da kurumlararası voleybol turnuvası sona erdi
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        Gölyaka Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

        Gölyaka Kapalı Spor Salonu'ndaki turnuvaya 14 kurumdan yaklaşık 160 sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İrfan Başar, AA muhabirine, turnuvanın kaynaşma ve dostluk içerisinde geçtiğini söyledi.

        Amaçlarının, kurumlar arasındaki ilişkileri daha sıcak ve üst seviyede tutmak olduğunu belirten Başar, "Derece elde eden takımlarımıza Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ile madalya ve kupalarını verdik. İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı 1, İlçe Özel İdare takımı 2, İçmeler Gücü takımı ise 3'üncü oldu. Tüm takım ve sporculara gösterdikleri mücadele için ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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        Galeri

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