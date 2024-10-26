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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:36
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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        E.B'nin kullandığı 81 AEE 675 plakalı motosiklet, Uzunmustafa Mahallesi Tekniker Sokak'ta S.K. idaresindeki 40 ACB 206 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin müdahalesinin ardından yaralı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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