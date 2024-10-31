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        Oto servisinde beslenen kedi ve köpek sıkı dost oldu

        Düzce'de oto servisinde çalışanlar tarafından beslenen kedi ve köpek ayrılmaz ikili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:28
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        Oto servisinde beslenen kedi ve köpek sıkı dost oldu
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        Düzce'de oto servisinde çalışanlar tarafından beslenen kedi ve köpek ayrılmaz ikili oldu.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde Alman kurdu cinsi köpek beslenen oto bakım ve onarım servisinde çalışanlar, yaklaşık 1,5 yıl önce yavruyken buldukları sarman olarak bilinen tekir cinsi kediyi sahiplendi.

        "Kedi" ismi verilerek bakımı üstlenilen hayvanın yeni yuvası oto servisi oldu.

        Yeni ortamına kısa sürede ısınan Kedi'yle iş yerinde beslenen 7 yaşındaki köpek "Şila" zamanla birbirine alıştı.

        Birbirine düşmanlıklarıyla bilinen iki hayvan sıkı dost olarak bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor.

        Aynı minderde uyuyan sevimli dostlar, zamanlarının büyük kısmını oyun oynayarak geçiriyor.

        Servis yetkilisi Yavuz Nogay, AA muhabirine, sokaktan sahiplendikleri Kedi ile iş yerinde besledikleri Şila'nın zamanla birbirlerine alışarak sıkı dost olduğunu söyledi.

        İki hayvanın bir an olsun birbirinden ayrılmadığını dile getiren Nogay, "Kedi'yi ayağındaki rahatsızlık nedeniyle 1 hafta önce veterinere götürdük. Tedavi sürecinde Şila adeta hayata küstü. Şila, Kedi'nin yokluğunu çok dert etti. Bir hafta boyunca buralarda dolandı durdu, her yerde kediyi aradı. Veterinerden geldiğinde çok mutlu oldu." diye konuştu.

        Nogay, kedi ve köpeğin dostluğunun görenlerin ilgisini çektiğini belirterek, "Onları görenler çok şaşırıyor. Biraz ilgi, biraz da sevgi hayvanı da dost yapıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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