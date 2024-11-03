Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerini "sonbaharın tonları" eşliğinde ağırlıyor

        Düzce'deki Gölyaka Kültür Park, renklerin farklı tonlarına bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerine hazan mevsimini yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerini "sonbaharın tonları" eşliğinde ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'deki Gölyaka Kültür Park, renklerin farklı tonlarına bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerine hazan mevsimini yaşatıyor.

        İstanbul'a içme suyunun sağlandığı Melen Çayı havzasının başlangıç noktasında yer alan Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik park, zengin bitki örtüsüyle tercih edilen dinlenme mekanları arasında yer alıyor.

        Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan Gölyaka Kültür Park'a gelen tatilciler, sonbaharla yeşil, kırmızı, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen çınar ağaçlarının arasında vakit geçiriyor.

        Sık ağaçların bulunduğu park, hazan mevsiminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Genç avukattan acı haber!
        Genç avukattan acı haber!
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve yağmur etkili oldu
        Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve yağmur etkili oldu
        Düzce'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de yapılacak gençlik merkezinin temeli atıldı
        Düzce'de yapılacak gençlik merkezinin temeli atıldı
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de ilçe kongreleri...
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de ilçe kongreleri...
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü