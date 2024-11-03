Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerini "sonbaharın tonları" eşliğinde ağırlıyor

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan Gölyaka Kültür Park'a gelen tatilciler, sonbaharla yeşil, kırmızı, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen çınar ağaçlarının arasında vakit geçiriyor.

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