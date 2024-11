Düzce'de 40 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi

Düzce'de bir fabrika tarafından üretilip bağışlanan 40 akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Düzce merkezli elektrikli bisiklet, skuter ve motosiklet imal eden şirketin ürettiği araçların teslim töreni, 18 Temmuz Spor Salonu'nda Düzce Valiliğinin organizasyonuyla düzenlendi.

Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, fabrika yetkililerinin kendileriyle iletişime geçerek bağışta bulunmak istediklerini aktararak "Hatta 40 tekerlekli sandalye Düzce'de bağışlanırken bizim vasıtamızla 25 adet de Bolu'daki ihtiyaç sahiplerine bağışlandı. Ben, kendisinden Allah razı olsun diyorum hepinizin adına." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de akülü araçların engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracağını söyledi.

Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İnci, şirket bünyesinde 21 yardım derneği kurduklarını anlatarak "Bu derneklerimizin ilk faaliyeti, engelli kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek adına akülü sandalye bağışı olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Akülü aracına kavuşan engelli bireylerden Mehtap Bilgin, "Çok memnunuz burada olmaktan da bu hediyeleri almaktan da. Her zaman hatırlanmak isteriz. Çünkü sağlamlar da bir engelli adayıdır. Unutmayalım, her an her şey olabilir." ifadelerini kullandı.