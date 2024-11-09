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        AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Düzce'de partisinin Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı:

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Tüm dünyadaki çatışmalar iktidar mücadelesi üzerine devam ediyor. İşte bu çatışmaların en büyük alanı da bizim bulunduğumuz yerde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:41
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        AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Düzce'de partisinin Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Tüm dünyadaki çatışmalar iktidar mücadelesi üzerine devam ediyor. İşte bu çatışmaların en büyük alanı da bizim bulunduğumuz yerde." dedi.

        Düzce'de AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuşan Zengin, günümüzde küreselleşmeyle dünyanın tek bir yer olarak algılandığını, insanların da buna göre düşünmesi ve davranmasının istendiğini söyledi.

        Dünyada bir problem olduğunda da benzer reflekslerin verilmesinin istendiğini vurgulayan Zengin, "Dünyanın her yerinde 'Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak mı?' sorusu soruluyor. Zaten var, yani her yer savaş. Sadece savaşın modellemesi değişmiş durumda. Şu anda zaten dünyanın 30 ayrı yerinde devam eden savaşlar var. Bu savaşlar karşısında da benzer tepkiler verelim isteniyor." diye konuştu.

        Zengin, İsrail'in Filistin'e yönelik gaddarca yürüttüğü tutum ve davranışlara da dünyanın sessiz kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Özellikle ülkelerin yönetimi, işte ABD'ye, İngiltere'ye, Almanya'ya bakıyorsunuz, müthiş bir kabulleniş sürecinde. Bu zulme aynı tepkiler, cevaplar veriliyor. İşte bütün bunun sebebi insanoğlunun o kötülük dediğimiz şeyin, o ortak geliştirilen aklın, çaresizliğin yaygınlığıyla alakalı. Bunlar olurken dünyada sivil insanlar müthiş bir direnç gösterdi. Dünyanın her yerinde bu imtihanı sivil insanlar geçti, devletler, siyasiler geçemedi."

        Filistin başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan mazlumların en büyük sesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Zengin, "Cumhurbaşkanımız, 'Dünya 5'ten büyüktür.' dediğinde insanlar, 'Nasıl olur?' diyordu, işte böyle oluyor. Yani bir aykırı ses, hakiki ses sadece Türkiye'ye değil, dünyaya lazım. Dünyaya Türkiye de lazım, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider de." ifadelerini kullandı.

        Zengin, dünyada her konuda müthiş bir çatışma alanı olduğuna işaret ederek, "Enerji, petrol bir taraftan, bir taraftan varlık çatışması ama tamamına baktığımızda hepsi her şeye rağmen bir fikri varlık meselesi. Benim inandığım düşünce hakim olsun durumu. Tüm dünyadaki çatışmalar iktidar mücadelesi üzerine devam ediyor. İşte bu çatışmaların en büyük alanı da bizim bulunduğumuz yerde." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti iktidarında ulaşılamaz denilen birçok hizmetin Türkiye'ye kazandırıldığını anlatan Zengin, "Bütün bunlar her şeye rağmen genel bir işçilik. Şimdi artık ince işler yapılıyor. Yaptığımız işin, kullandığımız teknolojinin kalitesini artırmak, savunma sanayisinde çok özel işler ortaya koymak. Yani Türkiye şu an kendi fikirleri, idealleri olan, dünyaya da örnek teşkil edecek müstakil bir ülke olmaya çalışıyor." dedi.

        - "Kadınlar pek çok meslekte varlık gösterebiliyor"

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Türkiye'de kadınların 2001'de kuramadığı hayalleri tek tek kurmaya başladığını belirtti.

        "İşte kamuda başörtülü olur mu, bırakın milletvekilini, meclis üyesi başörtülü olur mu tartışmalarından üniformalı başörtülü olur mu tartışmaları derken bütün bu meseleleri sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla tarihin tozlu sayfalarına gömdük." diyen Keşir, kadınların sadece liyakatleri, bilgi ve becerileriyle yarışın içinde olarak siyasette askeriyede pek çok meslekte varlık gösterebildiğini söyledi.

        Zengin ve Keşir, programın ardından Kaynaşlı ilçesine geçerek ilçe kongresine katıldı.

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