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        Anadolu Otoyolu'nda 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 01:27 Güncelleme: 11.11.2024 - 01:27
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        Anadolu Otoyolu'nda 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde kontrolden çıkan 5 araç çarpıştı.

        Bir süre sonra aynı istikamette ilerleyen söz konusu noktanın biraz gerisinde 5 araç daha akıcı yoğunlukta duramayınca ikinci bir kaza meydana geldi.

        Otomobil ve hafif ticari araç ağırlıklı 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Düzce, Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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