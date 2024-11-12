İçinde bulunduğu otobüs enkaz altında kalan Düzceli depremzede acı hatıraları unutamıyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan belediye otobüsünden 5 saat sonra kurtarılan Murat Ünal, aradan geçen 25 yıla rağmen yaşadığı zorlu saatleri aklından çıkaramıyor.

Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki depreme o dönem belde statüsündeki Konuralp Belediyesine ait halk otobüsünde yakalanan Ünal, aracın üzerine yıkılan binanın enkazından 5 saat sonra kurtarıldı. Sakarya ve İstanbul'da yaklaşık 2 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Ünal, özel sektördeki çalışma hayatının ardından 2 yıl önce emekli oldu.

Depremin olduğu bölgeye geldiklerinde araçta 36 kişi olduklarını aktaran Ünal, "Bulvar çıkışına geldiğimizde şoför durdu, araçtan indi. Herhalde marketten bir şey alacaktı. O sırada deprem birden vurdu. Şiddeti düşünün, başım tavana vurdu ve 3-4 saniye içinde yanımızdaki bina üzerimize yıkıldı." dedi.

Otobüste yolcuyken enkazda mahsur kaldığı 12 Kasım 1999 günü ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Ünal, Konuralp beldesine gitmek için terminalden bilet aldığını, önce yanlış araca bindiğini, şoförün uyarısıyla diğer otobüse geçtiğini söyledi.

Ünal, otobüste çocukların ve öğrencilerin de bulunduğunu belirterek, "Bir ara sessizlik oldu. Oradan çıkıp evime gideceğimi zannediyordum. Sonrasında anladım binanın altında kaldığımızı. Daha sonra artçılar devam ettikçe binanın yerleşmeyen kısımları da üzerimize geldi. Çok bağıran oldu." diye konuştu.

Ekiplerin, otobüsün ön cephesinden oksijen kaynağıyla enkaz demirlerini keserek kendilerine ulaşmaya çalıştığını anlatan Ünal, "Oksijen kaynağının ısısını başımın arkasında hissettim. Sesim duyulunca 'İçeride canlı var' denmişti. Enkaz altında kaldığım 3 saati hatırlıyorum fakat son 2 saati hatırlamıyorum. Kurtulduk ama 33 kişi öldü." ifadesini kullandı.