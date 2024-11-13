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        AK Parti'nin Gölyaka'daki yeni yönetimi istişare toplantısında buluştu

        AK Parti Gölyaka İlçe Başkanı İbrahim Keleş, yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:34
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        AK Parti'nin Gölyaka'daki yeni yönetimi istişare toplantısında buluştu
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        AK Parti Gölyaka İlçe Başkanı İbrahim Keleş, yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı düzenledi.

        2 Kasım Cumartesi günü düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilen Keleş, yeni yönetimiyle bir araya geldi.

        İlçedeki bir işletmede yapılan istişare toplantısında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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