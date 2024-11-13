AK Parti'nin Gölyaka'daki yeni yönetimi istişare toplantısında buluştu
AK Parti Gölyaka İlçe Başkanı İbrahim Keleş, yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı düzenledi.
AK Parti Gölyaka İlçe Başkanı İbrahim Keleş, yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı düzenledi.
2 Kasım Cumartesi günü düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilen Keleş, yeni yönetimiyle bir araya geldi.
İlçedeki bir işletmede yapılan istişare toplantısında fikir alışverişinde bulunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.