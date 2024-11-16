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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:32
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Bölgede sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

        Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Hasanbey, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi düştü.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmamasıyla ilgili uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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