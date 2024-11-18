Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen güzergahtan geçen sürücüler, trafikte dikkatli seyrediyor.

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